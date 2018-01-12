Клиентка «Яндекс.Такси» обвинила водителя компании в изнасиловании.

Друзья пострадавшей сообщили The Village, что сегодня около 01:00 они посадили находившуюся в нетрезвом состоянии девушку в такси. Около 06:00 она проснулась в той же машине недалеко от дома в Одинцове, обнаружив отсутствие на себе части одежды. Водитель объяснил произошедшее виной самой девушки, которая якобы инициировала сексуальную связь.

Пострадавшая, находящаяся в больнице, подала заявление в полицию. Водителя такси, предположительно, гражданина Таджикистана, объявили в розыск.

В «Яндексе» The Village ответили, что служба поддержки сегодня действительно зарегистрировала обращение с таким обвинением в адрес водителя. «Мы передали пользователю все детали о поездке и о водителе и рекомендовали обратиться в полицию. Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины. Таксопарк, в котором работал водитель, также в курсе ситуации. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо», — добавили в пресс-службе.

В компании также отметили, что страховка пассажиров, которая начала действовать в «Яндекс.Такси» с 1 декабря 2017 года, распространяется только на случаи ДТП.

На момент написания статьи на запрос редакции в полиции не ответили.