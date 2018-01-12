В России в этом году могут учредить почетное звание заслуженного журналиста, рассказал председатель Союза журналистов Владимир Соловьев.

«Я выразил общее мнение наших коллег, особенно ветеранов, это сработало, я очень этому рад. Дальше будем развивать логистику того, как это будет происходить, как люди будут награждаться», — отметил инициатор идеи.

11 января прошла встреча президента Владимира Путина с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. На ней Путин сказал, что даст поручение о введении в России соответствующего звания, отметив, что инициатива «вполне обоснованна».

Источник: ТАСС