Боннский университет провел исследование, согласно которому фастфуд ослабляет иммунную систему организма.

Эффект сохраняется долгое время даже после полного отказа от вредных продуктов и перехода на здоровую пищу. Ученые установили, что воспалительные процессы после питания фастфудом развиваются быстрее. Это, в свою очередь, может привести к инсультам, инфарктам, сосудистым заболеваниям, артериосклерозу и диабету второго типа.

Все это выяснилось в ходе эксперимента, когда мышей посадили на диету с высоким содержанием жира и сахара и с низким количеством пищевых волокон. В итоге у животных развились воспаления по всему телу, что бывает при заражении опасными бактериями.

Среди прочего, из-за жирного и калорийного питания страдают гены, отвечающие за размножение. Даже когда мышей в течение четырех недель кормили специальным зерном и острое воспаление прошло, в клетках иммунной системы все еще работали многие из генов, активированных во время употребления фастфуда.

Причина этого — датчик быстрого питания в клетках иммунной системы. Известно, что врожденная иммунная система имеет память. «После заражения защитные системы организма остаются в режиме тревоги, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на новую атаку», — объясняет сотрудник университета. У мышей этот процесс был вызван не бактериями, а нездоровым питанием, отмечают специалисты.

Источник: t-online