«Яндекс» планирует построить в Подмосковье город-полигон для испытания беспилотных автомобилей.

«Сейчас мы рассматриваем возможность создания полноценного города-полигона в Подмосковье. На таком полигоне мы хотим воссоздать элементы городской инфраструктуры: съезды-заезды, площади с круговым движением, светофоры, широкие дороги и узкие, большие и маленькие перекрестки. Чтобы можно было моделировать разные ситуации, возникающие в реальности», — рассказал глава разработки беспилотника Антон Слесарев.

Город могут назвать «Яндексвиль». Автомобилям Toyota Prius, которые «Яндекс» использует в тестированиях, присвоили имена героев футуристического сериала Westworld: Долорес и Бернард.

Тестирование самоуправляемых автомобилей «Яндекс.Такси» на городских дорогах запланировано на 2018 год.

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Источник: dev.by