Покупатели с фонариками в «Цветном» без света
Универмаг «Цветной» закрыли из-за отключения света, пишут пользователи Twitter.
Однако отключение электроэнергии не смутило покупателей, и они достали фонарики.
Пользователи соцсетей отмечают, что после 10-15 минут темноты универмаг закрыли, а людей выгнали. При этом у одной женщины осталась карта в банкомате и она, ругаясь с охранниками, отказалась покинуть комплекс.
Отключение света в «Цветном» The Village подтвердили представители универмага.
По ее словам, причина закрытия центра — поломка в городе. В соседних зданиях, расположенных на Цветном бульваре, тоже нет света. Прогноза относительно того, когда свет появится, пока нет.
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