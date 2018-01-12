Универмаг «Цветной» закрыли из-за отключения света, пишут пользователи Twitter.

В Цветном вырубило свет. Магазины во мраке. Тут прикольно. pic.twitter.com/c7dyTc8njQ — Constantine (@CKonovalov) 12 января 2018 г.

Однако отключение электроэнергии не смутило покупателей, и они достали фонарики.

Но всем пофиг. Покупатели включили фонарики. Процесс выбора покупок стал более увлекательным! pic.twitter.com/qi9N8bn1Ny — Constantine (@CKonovalov) 12 января 2018 г.

Пользователи соцсетей отмечают, что после 10-15 минут темноты универмаг закрыли, а людей выгнали. При этом у одной женщины осталась карта в банкомате и она, ругаясь с охранниками, отказалась покинуть комплекс.

Отключение света в «Цветном» The Village подтвердили представители универмага.

По ее словам, причина закрытия центра — поломка в городе. В соседних зданиях, расположенных на Цветном бульваре, тоже нет света. Прогноза относительно того, когда свет появится, пока нет.