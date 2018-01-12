Ростуризм предупредил отечественных путешественников о сложной метеообстановке в Японии и Канаде.

Из-за обильных снегопадов в северо-западных и северных префектурах Японии Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма до 15 января сохранится непогода. Так, накануне поезд, следовавший из Ниигата в Нагаоку застрял в снегу.

В Канаде в связи с сильными морозами и снегопадами в аэропортах Монреаля, Оттавы, Торонто и Квебека отменяются и задерживаются рейсы. Здесь подобная ситуация продлится до 14 января.

Туроператоров, реализующих путевки в обе страны, ведомство призывает информировать клиентов о сложной метеорологической обстановке. Туристам, в свою очередь, советуют учитывать погоду при планировании поездок.

Источник: Ростуризм