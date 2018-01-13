Владелец московских ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов обвинил сотрудников кунцевского отделения МВД в коррупции.

По словам Миронова, вчера, 12 января, полицейские приехали в одно из его заведений в «Кунцево Плаза» для проверки документов работников ресторана. После этого «поваров, кондитеров и барменов» посреди рабочего дня забрали в отделение для проверки по базе, несмотря на наличие всех документов.

В отделении майор Наиль Касимов потребовал от сотрудницы отдела кадров «Мяса & Рыбы» три безымянные скидочные карты на 50 %. Когда представители ресторана предложили обычные карты, Касимов заявил, что «это подарок от нас очень важным людям, поэтому по-хорошему просим, а то будет хуже».

Сотрудников заведения отпустили только к вечеру. При этом полиция выявила у нескольких мойщиц фальшивые регистрации.

Источник: Сергей Миронов