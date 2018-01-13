Жители дома, попавшего в столичную программу реновации, пожаловались на угрозы при переселении в новостройку. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на копии обращений москвичей в полицию, прокуратуру и ФСБ.

По словам жильцов пятиэтажки, расположенной на проспекте маршала Жукова, 20, корпус 1, их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом на Карамышевской набережной, 60. В обращении москвичей говорится об отключении электричества, воды и отопления, а также об угрозах поджога квартир «от неустановленных лиц».

Как ранее рассказывал телеканал «Дождь», в квартирах построенной в апреле новостройки стены покрыты трещинами и дырами, двери вылетают из косяков, сантехника шатается, а розетки выпадают из стен. По данным «РБК», в доме текут трубы и осыпается штукатурка.

Как сообщается на сайте мэрии, пятиэтажка на проспекте маршала Жукова попала в программу реновации по результатам голосования на сайте «Активный гражданин». При этом жильцы получили от департамента городского имущества письма, согласно которым их дом сносят по причине изъятия земельного участка под строительство метро. В то же время в выданных им документах о переселении говорится именно о программе реновации.

Источник: «РБК»