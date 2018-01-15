Авторы Telegram-канала «Архитектурные излишества» запустили общественную кампанию по воссозданию фигуры балерины на «доме под юбкой» на Тверской, 17.

«Архитектурные излишества» уже провели опрос по поводу возвращения скульптуры балерины на Тверскую. 90 % участников исследования высказались за эту идею.

25 января вопрос о возвращении скульптуры на ее историческое место рассмотрят на заседании совета депутатов Тверского района. Авторы Telegram-канала уже направили соответствующие письма и предложения во все департаменты и органы города Москвы, связанные с этим вопросом.

О том, как поддержать инициативу, можно узнать здесь.

Речь идет о доме, построенном по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Ротонда здания ранее венчалась скульптурой балерины. В 1958 году статую убрали.

Источник: «Архитектурные излишества»