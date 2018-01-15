ФПК готовит законопроект о дебоширах в поездах
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) подготовит законопроект, против дебоширов в поездах дальнего следования.
У ФПК есть списки пассажиров, которые хулиганят в поездах. Компания продолжит их вести, чтобы предупреждать о дебоширах проводников.
«Мои сотрудники знают, что такой пассажир поедет в поезде, они могут пригласить сотрудников полиции для сопровождения. Мы к этим людям относимся настороженно»,— рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов.
При этом Иванов не стал уточнять, какие именно инициативы готовит компания.
Источник: RNS
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