Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) подготовит законопроект, против дебоширов в поездах дальнего следования.

У ФПК есть списки пассажиров, которые хулиганят в поездах. Компания продолжит их вести, чтобы предупреждать о дебоширах проводников.

«Мои сотрудники знают, что такой пассажир поедет в поезде, они могут пригласить сотрудников полиции для сопровождения. Мы к этим людям относимся настороженно»,— рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов.

При этом Иванов не стал уточнять, какие именно инициативы готовит компания.

Источник: RNS