Во вторник, 16 января, в Москве откроется новый консульский центр посольства США. Он расположится по адресу Большой Девятинский переулок, 8.

В новый центр нельзя будет проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства, там также не будет камер хранения. Кроме того, более половины из 23 окон для собеседований на первом этаже здания будут закрыты из-за дефицита сотрудников.

Собеседования на неиммиграционные визы будут проводить три дня в неделю. Всего новый центр сможет обрабатывать 100 заявлений в сутки.

В августе 2017 года американское диппредставительство объявило о прекращении работы консульств в российских регионах. Причиной стало резкое сокращение сотрудников, на котором в июле настоял российский МИД.

The Village писал, как и где граждане России получали американские визы после отмены собеседований в регионах.

Источник: РИА «Новости»