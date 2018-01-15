Министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», который используется для ведения кампании Алексея Навального — для оформления сотрудников штабов и заключения договоров аренды и иных документов.

Юристы ФБК уже знают об иске, но сам документ еще не видели. В ближайшее время они обещают рассказать о дальнейших действиях в связи с требованиями Минюста.

Рассмотрение дела по существу начнется 22 января в 10:00.

Ранее Минюст уведомил фонд «Пятое время года» о внеплановой проверке.

Источник: «Новая газета»