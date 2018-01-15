В Московском зоопарке стартовало реалити-шоу с участием красных панд
До конца мая 2018 года во всех вольерах Московского зоопарка планируют установить камеры видеонаблюдения.
Это позволит наблюдать за жизнью животных из любой точки планеты. К системе видеонаблюдения уже подключили клетки с красными пандами, ягуарунди и гепардами.
Пользователи смогут увидеть сеансы кормления и игру зверьков. Трансляции будут показывать на сайте зоопарка. Для этого нужно выбрать тему «Веб-камеры» в разделе «О зоопарке» или перейти по ссылке.
Ранее сообщалось, что в вольерах Московского зоопарка заменят устаревшие металлические сетки. Новые ограждения позволят создать более комфортную среду обитания для животных.
Источник: официальный сайт мэрии Москвы
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