В рамках выставки миниатюрных японских деревьев бонсай в возрасте до 150 лет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела крошечная сакура.

Увидеть деревья размером с комнатное растение, среди которых — яблони, хурма, пираканта и японская слива умэ, можно до 28 января включительно.

Следующее цветение сакуры в саду состоится на ежегодной выставке тюльпанов «Репетиция весны» с конца февраля до середины марта. Под открытым небом сакуры распустятся в конце апреля и будут цвести до середины мая — на XVIII Весеннем фестивале цветов.

Кроме того, 20 и 27 января в 14:00 пройдут последние мастер-классы «Искусство бонсай». Также 20 января организуют бесплатный мастер-класс по пересадке орхидей — «Пересадка орхидей-мотыльков». Место проведения мероприятий — старинная лаборатория XIX века. На мастер-классы обязательна предварительная запись.

Источник: пресс-служба «Аптекарского огорода»