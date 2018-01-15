Члены предвыборного штаба Алексея Навального подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия и митинга 28 января за забастовку избирателей на выборах президента.

Шествие планируется провести по 1-й Тверской-Ямской к Охотному Ряду, где организуют сам митинг. Мероприятие продлится с 14:00 до 18:00.

Как сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, отказ ЦИК Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты никак не повлияет на решение ведомства. «Эти две вещи никак не связаны. Кроме того, мы получили заявку от сторонников Навального, а не от самого Навального», — пояснила представитель департамента. Окончательного ответа мэрия пока не дала.

25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Навального в президенты, сославшись на то, что у него есть непогашенная судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. После этого российским типографиям разослали запрет печатать материалы о несогласованных акциях. В конце декабря 2017 года в знак протеста оппозиционер заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию.

Сегодня, 15 января, Минюст попросил суд ликвидировать фонд, который финансирует штаб оппозиционера. Представители ФБК считают, что судебный процесс с министерством может осложнить работу штабов. Так, например, сторонников Навального, подавших заявку о проведении акции 28 января в Хабаровске, задержали.

Источник: «РБК»