В 2018 году власти Москвы установят 500–700 новых камер для регистрации нарушений ПДД.

«Примерно 75–80 % из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Еще 15 % камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5 % будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта. Все адреса установки камер выдает нам УГИБДД по Москве», — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Оборудование власти будут брать в аренду у собственников. «Мы хотим, чтобы компания, которая будет устанавливать, несла за камеры ответственность и обслуживала их в режиме 24 часа семь дней в неделю. По окончании аренды камеры по нулевой стоимости будут переданы правительству Москвы», — пояснил Ликсутов.

Конкурс по выбору поставщика камер планируется провести в первом полугодии, сами же комплексы появятся на дорогах к концу года.

Источник: «Коммерсантъ»