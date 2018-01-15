Из-за возгорания в электричке по маршруту Москва — Петушки на востоке столицы эвакуировали более тысячи человек.

«В районе станции Кусково Горьковского направления МЖД произошло загорание в вагоне», — сообщил источник в экстренных службах. Сейчас к месту едут пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники полиции.

Информацию подтвердили также в пресс-службе МЧС России по Москве.

По данным собеседника ТАСС, электропоезд совершил экстренное торможение, предположительно, из-за короткого замыкания. «Электропоезд не доехал до станции. Идет эвакуация пассажиров поезда», — добавил источник.

Источник: ТАСС