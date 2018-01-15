Из общежития МГУ на юго-западе столицы эвакуировали около 1,5 тысячи человек из-за сообщения о возгорании в здании.

По словам источника в экстренных службах, поступила информация о возгорании в общежитии аспирантов МГУ на улице Шверника, дом 19, корпус 2.

Уточняется, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб пока не обнаружили признаков возгорания.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС по столице ответили, что в общежитии по предварительной информации произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Сейчас сотрудники ведомства проверяют помещения.

Источник: информагентство «Москва»