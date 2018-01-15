Гознак разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», с помощью которого можно будет проверить новые купюры номиналами 200 и 2 тысячи рублей.

«Приложение понадобилось, потому что многие граждане еще не привыкли к внешнему виду банкнот и часто сомневаются в их подлинности. Проверка купюр должна помочь защитить пользователей от подделок», — объяснили в компании. Презентация сервиса состоится 18 января, после чего приложение можно будет скачать в App Store и Google Play.

Центробанк представил новые банкноты 12 октября 2017 года. По итогам голосования на деньгах разместили виды Севастополя и Дальнего Востока.

Как в соцсетях отреагировали на новые купюры, читайте в материале The Village.

Источник: «Коммерсантъ»