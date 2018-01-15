«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем
Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать в приложении мессенджер для общения с водителем.
Водителям доступна функция голосового набора — они могут надиктовать сообщение, не отвлекаясь от дороги, а клиент получит текстовое сообщение. Система работает и для обратной связи: пользователь может набрать текст, а приложение зачитает его водителю вслух. Для этого используется технология SpeechKit.
Предполагается, что встроенные чаты также помогут работе водителей с нарушениями слуха и голосового аппарата.
Сейчас функция доступна только для iOS при поездках по Москве. В планах «Яндекс.Такси» — сделать сервис доступным для всех городов на всех платформах. Дата широкого запуска внутреннего мессенджера не называется.
Источник: vc.ru
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