Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать в приложении мессенджер для общения с водителем.

Водителям доступна функция голосового набора — они могут надиктовать сообщение, не отвлекаясь от дороги, а клиент получит текстовое сообщение. Система работает и для обратной связи: пользователь может набрать текст, а приложение зачитает его водителю вслух. Для этого используется технология SpeechKit.

Предполагается, что встроенные чаты также помогут работе водителей с нарушениями слуха и голосового аппарата.

Сейчас функция доступна только для iOS при поездках по Москве. В планах «Яндекс.Такси» — сделать сервис доступным для всех городов на всех платформах. Дата широкого запуска внутреннего мессенджера не называется.

Источник: vc.ru