Декабрь 2017 года стал самым темным месяцем за всю историю синоптических наблюдений в Москве, сообщает портал «Метеоновости».

Ежегодный минимум продолжительности солнечного сияния традиционно приходится на декабрь. Однако обычно в этом месяце солнце все-таки появляется. В 2017 году впервые за всю историю солнце не вышло.

«В декабре в Москве солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Но в декабре 2017 года за весь месяц солнце ни разу так и не показало свой ясный облик. Прошедший декабрь стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений над погодой», — отмечают синоптики.

По данным метерологической станции МГУ, за весь декабрь солнце на московском небе появилось всего на 6 минут, тогда как обычно продолжительность появления солнца в этом месяце исчисляется десятками часов.

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, причина отсутствия солнца — «аномально частые» циклонические вихри, которые привели к облачности, а также «очень теплая погода» — более, чем на 5,8 градусов выше нормы. Это связанно с перемещением воздушных масс из Атлантики, откуда в столицу и приходят циклоны.

До сих пор самым темным месяцем в истории Москвы считался декабрь 2000 года. Тогда за месяц набралось всего три солнечных часа.

Источник: «РБК»