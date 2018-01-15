Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный выборам президента в марте.

Согласно исследованию, 85 % россиян знают о том, что выборы состоятся в марте 2018 года. Еще 4 % опрошенных ответили, что выборы пройдут в 2018 году, но не смогли назвать месяц. Затруднились с ответом 8 % опрошенных, а неправильный вариант назвали 3 %. При этом еще в ноябре 2017 года время проведения выборов называл только 41 % респондентов.

67 % опрошенных заявили, что точно посетят мероприятие — это на 4 % больше, чем во время опроса месяц назад. «Скорее пойдут» — 11 %, «скорее нет» и «точно нет» — по 3 %. Другие 15 % граждан в этом вопросе пока не определились.

Также социологи задали традиционный вопрос «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?». Лидером стал действующий президент Владимир Путин с 73,8 %. Далее следуют директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин от КПРФ (7,2 %), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4,7 %) и телеведущая Ксения Собчак (1 %). Поддержать лидеров партий «Яблоко» и «Партия роста» — Григория Явлинского и Бориса Титова — готовы 0,6 % и 0,3 % соответственно.

Источник: ВЦИОМ