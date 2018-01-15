Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Самый темный месяц в истории

Декабрь 2017 года стал самым темным месяцем за всю историю синоптических наблюдений в Москве — солнце в этом месяце вышло всего на шесть минут, тогда как норма исчисляется десятками часов. Причина отсутствия солнца — «аномально частые» циклонические вихри, которые привели к облачности, а также «очень теплая погода» — более, чем на 5,8 градусов выше нормы.

Суды россиян против Apple

В январе в российские суды поступят первые иски к Apple по поводу намеренного замедления работы айфонов. В случае успеха в суде количество исков расширят с десяти до нескольких сотен. Общая сумма исковых требований оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Чтобы выиграть суд, планируется доказать, что намеренное замедление работы айфонов уже после их продажи — это очевидный недостаток товара, который приводит к существенному изменению его потребительских свойств.

Уличная забастовка Навального

Сторонники Алексея Навального подали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга 28 января за забастовку избирателей на выборах президента. Шествие планируется организовать по 1-й Тверской-Ямской к Охотному Ряду, где состоится сам митинг. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции считают, что отказ ЦИК Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты никак не повлияет на решение ведомства о согласовании акции. Окончательного решения власти пока не дали.

Список ж/д–хулиганов

ФПК («дочка» РЖД) подготовит законопроект против дебоширов в поездах дальнего следования. У компании уже есть списки пассажиров, которые хулиганят в поездах. Предупреждать о дебоширах предполагается проводников. Тогда персонал сможет приглашать полицию для сопровождения таких пассажиров.

Поддельная криптовалюта от Telegram

Пользователи мессенджера Telegram получают фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и купить токены по цене от 15 центов за штуку. По данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 года анонимными пользователями. Павел Дуров и команда мессенджера пока не комментировали ни запуск TON, ни фальшивые предложения.

Причины автобусных трагедий

Заместитель мэра Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов назвал причины декабрьских ДТП с пассажирскими автобусами. «Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба происшествия связаны с человеческим фактором. В автобусе предусмотрено как минимум три способа остановить транспортное средство, и возникает вопрос, были ли они использованы. Ответят следственные органы», — прокомментировал чиновник. По его словам, на данный момент не существует эффективного способа защиты остановки от транспорта.

Чат с водителем в «Яндекс.Такси»

Сервис «Яндекс.Такси» начал тестировать в приложении для iOS мессенджер для общения с водителем. Водители могут надиктовать сообщение, не отвлекаясь от дороги, а клиент получит текстовое сообщение. Система работает и для обратной связи: пользователь может набрать текст, а приложение зачитает его водителю вслух. В будущем сервис будет работать не только в Москве, но и во всех городах на всех платформах.