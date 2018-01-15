Карты и брелоки «Москвенок» для школьников и родителей дошкольников объединили с транспортным приложением «Тройка».

По ним дети могут проходить в школу, покупать еду в буфете, а теперь и ездить на метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Купить карты и брелоки можно в интернет-магазинах. Затем совмещенную карту нужно привязать к лицевому счету пользователя «Москвенка» через образовательную организацию. Это сможет сделать специалист, ответственный за информационную систему «Проход и питание».

«У карты два не зависящих друг от друга лицевых счета. Пополнить счет “Тройки” или записать любой тип проездного можно в кассах метро, через мобильное приложение “Метро Москвы”, а также с помощью сервиса онлайн-пополнения в разделе “Услуги” на сайте mos.ru», — рассказал замначальника метро Роман Латыпов.

Пополнить лицевой счет «Москвенка» пользователи могут также на портале mos.ru, через приложение «Госуслуги Москвы», со счета мобильного телефона и наличными через отделения и терминалы банков. Все доступные способы пополнения указаны здесь.

В будущем в продаже могут появиться также бирки и лейблы «Москвенок».

Источник: Сайт мэрии Москвы