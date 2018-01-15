Фонд Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты» запустил кампанию «Ноль Смертей», цель которой — снижение смертности россиян в ДТП.

В рамках кампании планируется также найти самый смертельно опасный перекресток в Москве и создать проектное предложение по его трансформации в безопасное место. Муниципалитетам же предложат потребовать ввести ограничения в 30 км/ч на районных улицах.

До 10 февраля идет сбор средств на газету, в которой активисты расскажут о методах снижения числа жертв ДТП, травмах, от которых люди чаще всего погибают на дорогах. Авторы инициативы выпустят, помимо всего, специальные наклейки на машины для сторонников кампании.

На следующем этапе, который продлится с 10 февраля по 10 марта, будет организован сбор денег на экспертный воркшоп. Мероприятие соберет специалистов в области транспортного планирования, представителей ГИБДД и транспортных ведомств, которые разработают поправки в существующее законодательство и регламент, который бы соответствовал ценностям «Ноль смертей».

Кроме того, организация приглашает волонтеров, которые займутся исследованием самого опасного столичного перекрестка, поиском дайджестов научных статей по вопросам снижения смертности в ДТП, распространением газеты. Чтобы стать добровольцем, нужно записаться через эту форму. Поддержать проект можно здесь.

Источник: «Ноль смертей»