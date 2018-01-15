На реконструкцию Каланчевского путепровода у площади трех вокзалов власти Москвы потратят около 20 миллиардов рублей.

Эта сумма — почти весь бюджет, выделяемый столичным правительством на проект московских центральных диаметров. При этом 20 миллиардов — неокончательная цифра, точную сумму назовут после госэкспертизы.

Реконструкцию путепровода проведут для строительства еще двух железнодорожных путей. Для этого рядом с Казанским вокзалом появится эстакада.

По новому Каланчевскому путепроводу будут ходить также поезда диаметров Казанского, Курского и Горьковского направления. На время строительства движение транспорта ограничивать не будут.

Источник: «Коммерсантъ»