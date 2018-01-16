Российская государственная библиотека совместно с Российским военно-историческим обществом откроют культурное пространство, сфокусированное на литературе и книжной культуре.

Центр площадью 800 квадратных метров заработает возле площади перед Кутафьей башней Кремля и Манежем этой весной. Помещение включает в себя лекторий и место для дискуссий, залы для просмотра документальных и художественных фильмов, встреч с писателями, художниками, журналистами, учеными, деятелями культуры.

Кроме того, в культурном пространстве откроется книжный магазин, где можно будет найти как новинки, так и редкие библиографические издания под заказ.

Предварительные затраты на реализацию проекта оцениваются в 30 миллионов рублей.

Источник: агентство «Москва»