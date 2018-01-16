Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря направили президенту страны Владимиру Путину коллективное обращение, в котором выразили вотум недоверия нынешнему директору организации Дмитрию Сергееву.

Под письмом подписались 176 человек — почти 70 % работников московского отделения центра. Его копию также отправили министру культуры Владимиру Мединскому, председателю думского комитета по культуре Станиславу Говорухину, главе Союза музеев России Михаилу Пиотровскому и председателю Международного совета музеев в России Александру Шолохову.

Содержание письма опубликовала бывшая сотрудница ВХНРЦ Евгения Перова.

По словам сотрудников, назначенный директором в декабре 2016 года Дмитрий Сергеев не стал вникать в особенности реставрационной работы, создал в организации «невыносимый моральный и психологический климат» и решил перепрофилировать центр, не советуясь с другими специалистами.

«Разрушаются наработанные усилиями реставраторов отношения с музеями страны. Срываются и переносятся сроки выставочных и издательских проектов. Музеи и другие научные учреждения теряют связь с ВХНРЦ. Возникли гонения на неугодных сотрудников. Это привело к тому, что люди, имея дело с уникальными памятниками, не способны выполнять свою работу», — говорится в письме.

Также в документе сообщается об увольнении Елены Щуровой, замдиректора по управлению персоналом и административно-хозяйственной работе ВХНРЦ. Ее освободили от должности 27 декабря — в тот же день, когда Сергеев узнал о том, что Щурова возглавила недавно созданный Совет трудового коллектива.

Факт отправки письма и наличие описанных в нем проблем The Village уже подтвердил сотрудник ВХНРЦ Роман Студенников.

«Никакой реакции от руководства на вотум недоверия со стороны сотрудников пока не последовало. Центр продолжает работать, но обстановка нервозная. Мы хотим, чтобы руководство наладило стабильную, нормальную работу центра. Ведь за последние полгода мы тратили свои деньги на покупку материалов, заявки на них рассматриваются по несколько месяцев. Более того, чтобы попасть к директору на прием, нужно ждать три-четыре дня. Последней каплей стали увольнения сотрудников. В первую очередь уволили замдиректора. Если так легко уволили замдиректора, то что может быть с обычным сотрудником?» — рассказал реставратор The Village.

Он также подчеркнул, что коллектив хочет, чтобы центр оставался реставрационным, а не превратился в «непонятное образовательное учреждение, как того хочет Сергеев».

Пресс-секретарь ВХНРЦ Ирина Осипова сообщила The Village, что «все претензии сотрудников не имеют под собой реальной подоплеки и носят скорее эмоциональный характер». По ее словам, у министерства культуры нет претензий к руководству центра. Увольнение же Щуровой объяснили тем, что она превышала полномочия и нарушала трудовую дисциплину. Этим вопросом уже занимается суд.

Директор ВХНРЦ имени Грабаря Дмитрий Сергеев не смог предоставить комментарий The Village. В приемной сообщили, что он находится на совещании в министерстве.