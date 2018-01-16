К 2023 году между районами Южное Бутово и Коммунарка построят парк по проекту голландских архитекторов.

Общая площадь парка составит 100 гектаров. «К проекту приступят уже в этом году, его реализуют поэтапно. Постепенно застройщик будет наращивать территорию, которая войдет в общий парк», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в течение пяти лет рядом с будущим парком построят жилые комплексы. «Сам парк полностью сформируется к моменту завершения этих проектов», — добавил он.

Ранее в открытом международном архитектурном конкурсе на разработку концепции городских общественных пространств в ТиНАО победило бюро из Нидерландов MLA+.

Конкурс стартовал в сентябре 2017 года при поддержке Москомархитектуры. В зону общественных пространств войдет часть территории жилых комплексов «Скандинавия» и «Белые ночи», а также участки городской территории.

Источник: «Интерфакс»