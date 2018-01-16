В парке Горького для посетителей после реставрации открылась белая ажурная беседка. Объект находится недалеко от главного входа, со стороны Пушкинской набережной.

В ходе реставрации, длившейся восемь месяцев, восстановили исторический облик ажурной беседки по архивным фотографиям и документам. Заново были выполнены сетчатый узор из сосны, восемь лир над арками беседки, декоративный элемент на потолке, а также небольшая ваза из бетона на крыше.

Летом здесь установят белый рояль и вновь начнут проводить акустические концерты.

Беседку установили в парке в начале 50-х годов. Здесь собиралась творческая интеллигенция Москвы — поэты, писатели, художники — и проводились музыкальные вечера. В 90-х, когда здесь был парк аттракционов, концерты не устраивали. В 2011-м традицию решили возродить.

Источник: сайт мэрии Москвы