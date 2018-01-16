Дмитрий Медведев — об исчезновении криптовалют
Председатель правительства Дмитрий Медведев высказал свое мнение о будущем криптовалют.
Чиновник не исключает повторения сценария начала 90-х, когда появилось множество компаний, связанных с развивавшимся тогда интернетом, а в начале 2000-х большинство таких организаций исчезло.
Через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а блокчейн станет частью повседневной реальности, такой сценарий тоже не исключен
дмитрий медведев, премьер-министр России
Вместе с тем Медведев назвал криптовалютную гонку «тупиковой ветвью киберреволюции».
Источник: «Интерфакс»
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