В Москве в среду, 17 января, объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Днем ожидается минус 4–6 градусов и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами его порывы будут усиливаться до 12–17 метров в секунду.

О потенциальной опасности предупредили также в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях.

Недавно стало известно, что в этом году в Москве запустят новую систему прогнозирования краткосрочных и быстроразвивающихся опасных метеоявлений.

Ранее The Village рассказывал, как синоптики предсказывают погоду и что делать, если в городе объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Источник: агентство «Москва»