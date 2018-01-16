Приложение для знакомств Tinder выяснило, представители каких профессий больше всего привлекают россиян.

Место Мужские профессии

Предприниматель

Продюсер

Спортивный тренер

Архитектор

Фотограф

Маркетолог

Студент

Дизайнер

Музыкант

IT-менеджер

В то время как россиянок преимущественно привлекают знакомства с кандидатами на руководящих должностях, мужчины чаще всего ищут женщин творческих профессий.

Место Женские профессии

Фотограф

Визажист

Графический дизайнер

Стилист

Журналист

Актриса

Юрист

Маркетолог

Студентка

Доктор

В топ-10 профессий для обоих полов попали фотограф, маркетолог и студент.

Ранее Tinder составил список самых привлекательных вузов.

Источник: пресс-служба Tinder