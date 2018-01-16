Самые популярные профессии в Tinder
Приложение для знакомств Tinder выяснило, представители каких профессий больше всего привлекают россиян.
Место
Мужские профессии
Предприниматель
Продюсер
Спортивный тренер
Архитектор
Фотограф
Маркетолог
Студент
Дизайнер
Музыкант
IT-менеджер
В то время как россиянок преимущественно привлекают знакомства с кандидатами на руководящих должностях, мужчины чаще всего ищут женщин творческих профессий.
Место
Женские профессии
Фотограф
Визажист
Графический дизайнер
Стилист
Журналист
Актриса
Юрист
Маркетолог
Студентка
Доктор
В топ-10 профессий для обоих полов попали фотограф, маркетолог и студент.
Ранее Tinder составил список самых привлекательных вузов.
Источник: пресс-служба Tinder
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