В сети «Правда кофе» проходит акция на кофе за 100 рублей
Сеть кофеен «Правда кофе» запустила акцию на кофе по сниженной цене, рассказали The Village представители компании.
Если прийти за напитком со своим термосом или кружкой, то кофе обойдется всего в 100 рублей.
В акции участвуют только кофейные напитки. Их выбор может различаться в зависимости от точки. Подробности лучше уточнять на месте у бариста.
Инициатива компании направлена на снижение количества бумажных стаканчиков, в которых продается кофе.
Источник: представители «Правды кофе»
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