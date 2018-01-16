Сеть кофеен «Правда кофе» запустила акцию на кофе по сниженной цене, рассказали The Village представители компании.

Если прийти за напитком со своим термосом или кружкой, то кофе обойдется всего в 100 рублей.

В акции участвуют только кофейные напитки. Их выбор может различаться в зависимости от точки. Подробности лучше уточнять на месте у бариста.

Инициатива компании направлена на снижение количества бумажных стаканчиков, в которых продается кофе.

Источник: представители «Правды кофе»