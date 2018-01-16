Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину.

Серебренников и Итин останутся под домашним арестом до 19 апреля. Малобродский до этого же времени продолжит содержаться в СИЗО.

Следствие по делу «Седьмой студии», как сообщалось ранее, завершено. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования.

В мае у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и в здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что мероприятия связаны с расследованием дела о хищении бюджетных средств, которые были направлены «Седьмой студии» Серебренникова в 2011–2014 годах. 23 августа режиссера отправили под домашний арест.

Также по делу проходят директор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее бывший генпродюсер и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева. Свою вину признала только последняя.

Источник: Meduza