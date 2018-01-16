Бизнесмен Илья Трабер обратился в полицию с заявлением о клевете после рассказа о нем в документальном сериале «Питерские» телеканала «Дождь».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса («клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). У «Дождя» запросили уставные документы и личные данные журналистов, работавших над фильмом.

По данным близкого к бизнесмену источника The Bell, Трабер решил обратиться в полицию после того, как телеканал «не внял предупреждению» при подготовке материала.

В августе «Дождь» выпустил первую серию сериала «Питерские», в котором рассказал о «тайной бизнес-империи» Ильи Трабера и его связях с друзьями Владимира Путина.



Источник: The Bell