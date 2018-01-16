Тверской районный суд зарегистрировал первые иски к российскому отделению Apple из-за намеренного замедления работы старых моделей iPhone.

Истцы потребовали бесплатно заменить аккумуляторы на своих смартфонах, а также компенсировать моральный вред, который в одном из случаев оценили в 777 777 рублей, а во втором — в 55 тысяч рублей.

Вопрос о принятии заявлений к производству решат в течение пяти дней.

Ранее Apple уже извинялась за то, что последние версии iOS специально замедляют скорость работы некоторых моделей iPhone — 6, 6S и SE. В компании пояснили, что это делается, чтобы продлить срок службы аккумуляторов. В России подготовкой жалоб на Apple занимаются юристы из NLF Group и Lex Borealis, которые сформировали первый пул истцов из десятка человек.

Источник: «Интерфакс»