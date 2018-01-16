Движение «Голос» заявило о массовой незаконной агитации на телеканалах в период проведения президентских выборов.

За последние 20 дней правозащитники зафиксировали 55 видеосюжетов по российскому телевидению, содержащих «явные признаки» незаконной поддержки Владимира Путина или агитации против других кандидатов.

Среди нарушителей — четыре федеральных телеканала. Так, в эфире ВГТРК выявили пять случаев незаконной агитации, у Первого и Пятого каналов — по три случая, еще два случая — у НТВ. Также нарушения отмечены в трансляциях 42 региональных или местных каналов из 33 регионов России.

Как отмечают в движении, видеосюжеты содержат сообщения избирателей о своем намерении проголосовать за Путина, при этом обзор предвыборной кампании происходит «с явным преобладанием сведений об одном кандидате в сочетании с позитивными комментариями». Помимо того, в большинстве сюжетов освещается кампания нынешнего главы государства, что не связано с исполнением Путиным служебных обязанностей президента.

«Голос» обратился к Центризбиркому с просьбой выразить публичное осуждение действий телеканалов и предоставить бесплатное эфирное время другим кандидатам. Также правозащитники попросили правоохранительные органы провести проверку и привлечь виновных к административной ответственности.

Ознакомиться со всеми случаями нарушений можно на сайте движения.

Источник: «Голос»