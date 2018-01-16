Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Телевизор — за Путина

Движение «Голос» обвинило федеральные и региональные телеканалы в незаконной агитации за Владимира Путина. Правозащитники опубликовали 55 роликов, в которых каналы формируют положительное отношение к Путину как к кандидату в президенты.

Москвичи против Apple

Тверской суд зарегистрировал первые иски к российской Apple из-за замедления работы старых iPhone. Истцы потребовали бесплатно заменить аккумуляторы на своих смартфонах, а также компенсировать моральный вред, который оценили в десятки и сотни тысяч рублей.

Уголовное дело «Дождя»

Бизнесмен Илья Трабер добился возбуждения уголовного дела о клевете после рассказа о нем в документальном сериале «Питерские» телеканала «Дождь». Правоохранители запросили уставные документы канала и личные данные журналистов, работавших над фильмом.

Жалоба Навального в Конституционный суд

Алексей Навальный обратился в Конституционный суд с жалобой на закон «О выборах президента». Оппозиционер просит признать неконституционным ряд ограничений пассивного избирательного права.

Лучшие профессии для знакомств

Tinder выяснил, представители каких профессий больше всего привлекают россиян. В то время как россиянки преимущественно заинтересованы в знакомствах с руководителями различного рода, мужчины чаще всего ищут женщин творческих профессий.

Непрекращающееся зловоние

Жители Москвы и Подмосковья продолжают жаловаться на неприятный запах. Только за вчерашний день в МЧС поступило 73 жалобы на вонь. При этом анализ воздуха не выявил превышения допустимого количества вредных веществ в атмосфере.

Перезапуск бренда Kira Plastinina

Экс-глава обанкротившейся сети магазинов Kira Plastinina Ольга Уфимкина перезапустила проект. На сайте компании уже представлены три новые коллекции. Сама Кира Пластинина в обновленном проекте не участвует.