Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов внес в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за езду без полиса ОСАГО до 5 тысяч рублей.

Парламентарий считает недостаточным действующий штраф в 800 рублей, который в течение 20 дней можно оплатить со скидкой 50 %. «У автовладельца есть соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без полиса ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, поддержавшего инициативу, около 1 миллиона машин в России эксплуатируется без страховок.

Источник: ГАС «Законотворчество»