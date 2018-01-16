Руководитель «Мегафона» по интернет-маркетингу Иван Калюжный обвинил «Аэрофлот» в скрытом овербукинге.

Как рассказал Калюжный, он купил билеты из Шереметьева на Пхукет за пять месяцев до вылета, но не смог зарегистрироваться на рейс через интернет. С аналогичной проблемой менеджер и еще более десяти человек столкнулись в аэропорту.

Сотрудники «Аэрофлота» сообщили пассажирам, что они не попадут на рейс по техническим причинам, не предоставив более подробных объяснений. При этом некоторых пассажиров разделили с попутчиками. «Нам дали один билет на четверых. Семье предложили завтра отправить 16-летнюю дочь. А женщине, которая везла 80-летнюю мать впервые за границу, — отправить эту старушку одну с пересадкой через Пекин», — пояснил Калюжный.

По его словам, представитель перевозчика предложил пассажирам получить деньги или согласиться на вылет другими рейсами, а на вопрос о возмещении расходов на отели и разницу при покупке новых билетов «ехидно улыбнулся».

Позднее сотрудники «Аэрофлота» рассказали Калюжному, что на занятые места посадили людей, которые не смогли улететь другим рейсом, — «такое бывает и никакого смысла скандалить и возмущаться нет». Также менеджер выяснил, что работники авиакомпании не могут использовать слово «овербукинг» из-за «внутренней инструкции».

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о компенсациях при овербукинге.



О том, как избежать овербукинга, можно прочитать в материале The Village.

Источник: Иван Калюжный