Международная правозащитная организация Freedom House составила обновленный рейтинг развития демократии, в котором все страны разделены на свободные, частично свободные и несвободные.

Россию, получившую 20 баллов из 100, в очередной раз признали несвободной страной. В общем рейтинге Россия уступила таким странам, как Белоруссия (21 балл), Руанда (23), Афганистан (26), Ирак (31) и Мьянма (31). Крым на карте Freedom House отмечен отдельно, его рейтинг составил 9 баллов.

Ко внутренним причинам, негативно повлиявшим на развитие демократии в России, эксперты отнесли результаты сентябрьских региональных выборов, отказ Центризбиркома зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты и преследование представителей сексуальных меньшинств в Чечне.

Кроме того, правозащитники отметили, что Россия наряду с Китаем угрожает демократии своим «репрессивным режимом», напомнив о предполагаемом вмешательстве в выборы США, Франции и Германии, а также об укреплении связи с ультраправыми партиями в Европе и помощи авторитарным режимам на Ближнем Востоке.

Самыми свободными странами, получившими по 100 баллов, Freedom House назвала Швецию, Норвегию и Финляндию. На один балл от них отстает Канада.

Источник: Freedom House