Центральная избирательная комиссия не обнаружила незаконной агитации за Владимира Путина в телевизионных сюжетах, на которые накануне пожаловалось движение «Голос».

ЦИК оценил два ролика, опубликованных правозащитниками, и признал их информационными, не выявив в них агитационной цели. «Нам показали сюжет о кандидатах на момент сбора подписей. Ни от одного из кандидатов не поступало жалоб, что он тоже в этот период проводил сбор подписей, а его не осветили», — отметила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

По словам Гришиной, через сюжеты о Путине сотрудники федеральных и региональных телеканалов реализуют свое право на свободу массовой информации.

Ознакомиться со всеми роликами, в которых «Голос» обнаружил незаконную агитацию, можно на сайте движения.

Источник: РИА «Новости»