Пользователь Twitter Абрахам Масри обнаружил баг, который заставляет iPhone зависать и перезагружаться. Дефект представляет собой ссылку на страницу с большим количеством UTF-символов.

If you're getting a 404, use this link: https://t.co/vs7cK12sRR

Copy it as is. Do not open it in Safari.

Again, please don't use it for bad stuff. — Abraham Masri (@cheesecakeufo) 16 января 2018 г.

Ошибка может также тормозить работу некоторых настольных браузеров, например приложения «Сообщения». Для входа в беседу приходится полностью очистить ее. Помехи наблюдались в том числе и на macOS.

Баг сравнивают с Еffective Power, который обнаружили в 2015 году. Комбинация из символов, включающая слово POWER и текст на арабском, уводила iPhone в перезагрузку системного приложения, отвечающего за отображение рабочего стола и запуск других программ в iOS.

Источник: TJournal