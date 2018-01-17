На iOS вернулся баг для перезагрузки телефона одним сообщением
Пользователь Twitter Абрахам Масри обнаружил баг, который заставляет iPhone зависать и перезагружаться. Дефект представляет собой ссылку на страницу с большим количеством UTF-символов.
Ошибка может также тормозить работу некоторых настольных браузеров, например приложения «Сообщения». Для входа в беседу приходится полностью очистить ее. Помехи наблюдались в том числе и на macOS.
Баг сравнивают с Еffective Power, который обнаружили в 2015 году. Комбинация из символов, включающая слово POWER и текст на арабском, уводила iPhone в перезагрузку системного приложения, отвечающего за отображение рабочего стола и запуск других программ в iOS.
Источник: TJournal
КомментарииПодписаться