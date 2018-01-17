В Кремле сообщили об отсутствии планов выпустить отчет о здоровье Владимира Путина по аналогии с докладом о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.

В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены. Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

На прошлой неделе Дональд Трамп по своей инициативе прошел тест на наличие у него признаков слабоумия. Каких-либо нарушений у президента не выявили.

Источник: «Дождь»