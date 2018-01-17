Комитет Госдумы по экологии совместно с Роскомнадзором разработал законопроект о досудебной блокировке живодерского контента в интернете.

Как рассказал глава комитета Владимир Бурматов, в России действует подпольная сеть производства, распространения и продажи за рубеж роликов с издевательствами над животными.

По словам Бурматова, волонтеры выявили около 1 300 подобных видео, а также 12 тематических форумов и «огромное количество» сайтов с предложением продажи и создания материалов, провоцирующих на жестокое обращение с животными.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор и комитет Госдумы по экологии рассматривают вопрос о блокировке групп в социальных сетях, где публикуются записи жестокого обращения с животными.

Источник: «РБК»