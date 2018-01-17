Напавшему на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борису Грицу поставили диагноз «параноидная шизофрения». К такому выводу пришли врачи после психиатрической экспертизы.

У Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. В экспертизе сказано, что во время нападения на Фельгенгауэр мужчина не мог осознавать характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — отмечается в экспертизе.

На Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом днем 23 октября. Журналистку с ножевым ранением в шею доставили в Институт имени Склифосовского. Нападавший — Борис Гриц. Его задержали сотрудники охраны радиостанции. Грицу предъявлены обвинения в покушении на убийство. Суд арестовал его на два месяца.

Источник: ТАСС