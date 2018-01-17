Министерство культуры решило перенести начало проката фильма «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля.

Причиной такого решения ведомства стал показ «иного фильма». О каком фильме идет речь, не уточняется. «Ведомости» называют единственной «крупной премьерой» в этот день фильм «Скиф».

По данным компании «Вольга», 17 января картина получила прокатное удостоверение с датой 1 февраля.

«Приключения Паддингтона 2» — продолжение фильма 2014 года про медвежонка Паддингтона, персонажа популярных книг Майкла Бонда.

Источник: Ведомости