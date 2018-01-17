Светофоры с подсвечивающейся опорой установили на 25 регулируемых пешеходных переходах Москвы.

Опора загорается зеленым, желтым или красным светом в соответствии с сигналом светофора. Например, такие светофоры уже есть на Чертановской улице, Варшавском шоссе, проспекте Вернадского, Ленинском проспекте, Севастопольском проспекте, Нахимовском проспекте и на других магистралях.

mos.ru

Ожидается, что к концу марта 2018 года подсветка светофоров появится еще на 44 пешеходных переходах столицы.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы