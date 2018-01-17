На трех проездах в центре Москвы заработает одностороннее движение
С 5 февраля на трех проездах в Центральном округе столицы введут одностороннее движение.
Односторонними станут проектируемый проезд по направлению от 1-й Миусской улицы к Новослободской улице, проектируемый проезд по направлению от 2-й Фрунзенской улицы к 3-й Фрунзенской улице, проектируемый проезд по направлению от 3-й Фрунзенской улицы ко 2-й Фрунзенской улице.
Цель изменений — исключить затруднения при встречном разъезде автотранспорта и улучшить движение.
«За счет введения одностороннего движения нам удастся создать дополнительно более 70 парковочных мест для жителей этих районов», — добавили в столичном ЦОДД.
Источник: Интерфакс
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