С 5 февраля на трех проездах в Центральном округе столицы введут одностороннее движение.

Односторонними станут проектируемый проезд по направлению от 1-й Миусской улицы к Новослободской улице, проектируемый проезд по направлению от 2-й Фрунзенской улицы к 3-й Фрунзенской улице, проектируемый проезд по направлению от 3-й Фрунзенской улицы ко 2-й Фрунзенской улице.

Цель изменений — исключить затруднения при встречном разъезде автотранспорта и улучшить движение.

«За счет введения одностороннего движения нам удастся создать дополнительно более 70 парковочных мест для жителей этих районов», — добавили в столичном ЦОДД.

Источник: Интерфакс